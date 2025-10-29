Eurodeputetja Arba Kokalari në Parlamentin Europian ka folur për Klan News në një intervistë për gazetarin Besard Jacaj, mbi perspektivat e Shqipërisë drejt Bashkimit Europian. Ajo e konsideron integrimin një “objektiv shumë ambicioz”, që mund të arrihet me bashkëpunim të qeverisë dhe opozitës dhe me zbatim të ligjeve dhe reformave.
Kokalari thekson se drejtësia e pavarur është themeli i integrimit, ndërsa raporti i ODIHR-it dhe angazhimi politik ndikojnë direkt në proces. Eurodeputetja shton se nuk ka asnjë shtet kundër integrimit të Shqipërisë.
Po ashtu Kokalari u shpreh se Kosova duhet të shfrytëzojë qasjen pro-Ballkanit që ekziston aktualisht në BE, duke u angazhuar më shumë për përmbushjen e kriterëve dhe forcimin e institucioneve.
Sipas saj, BE mbetet e vetmja zgjidhje për shqiptarët, duke garantuar zhvillim, stabilitet dhe mbrojtje kundër ndikimeve të jashtme.
