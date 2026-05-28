Qeveria shqiptare synon të nisë mbylljen e 10 kapitujve negociues me Bashkimin Europian brenda këtij viti. Kështu u shpreh zv.kryeministrja Albana Koçiu, në një konferencë për mediat pas zhvillimit të mbledhjes së qeverisë këtë të mërkurë.
“Ambicia jonë është që brenda këtij viti të nisim mbylljen e 10 kapitujve. Është proces dinamik, por do të më lejoni që të mos i them kapitujt, pasi do të ulemi në tryezë me palën europiane për të finalizuar detyrat”, tha Koçiu, përcjell A2 CNN.
Zv.kryeministrja tha se në mbledhjen e qeverisë ishin miratuar dy vendime që, sipas saj, sigurojnë që mbarëvajtjen e procesit të negociatave.
“Puna e institucioneve shqiptare është e pakthyeshme dhe konsoliduar, kanë arritur pjekurinë për të ndërmarrë reformat dhe angazhimet që kërkohen nga Shqipëria”, tha Koçiu.
“Qeveria miratoi udhërrëfyesin kombëtar për arritjen e objektivave për zhvillimin e qëndrueshëm deri në vitin 2030. Një dokument strategjik që përmban 66 kritere të matshme që do të orientojnë punën e institucioneve publike. Vendimi dytë është ai i partneritetit strategjik mes institucioneve dhe qeverisë shqiptare me agjencitë e OKB, një dokument që bazohet në tre shtylla, zhvillimi i qëndrueshëm i kapitalit njerëzor, transformimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rritja e gjelbër dhe mirëqeverisja, drejtësia dhe të drejtat e njeriut”, shtoi ajo.
Leave a Reply