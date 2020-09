Kryeministri Edi Rama prite të fluturojë të premten drejt Gjermanisë, ku do të jetë pjesë e panelit në Konferencën e Sigurisë në Berlin.

Sipas “Top Channel”, Rama do të zhvillojë një takim edhe me Kancelaren Angela Merkel. Mësohet se kryeministri do të zhvillojë takime me grupinin e deputetëve të Bundestagut gjerman që janë pjesë grupit të përbashkët parlamentar mes Shqipërisë dhe Gjermanisë.

Integrimi në BE, hapat e ndërmarra nga Shqipëria në këtë proces janë pjesë e diskutimeve të Ramës me zyrtarët dhe deputetët gjermanë. Siç duhet Gjermania mban presidencën e radhës së BE-së.

Kjo vizitë e Ramës në Gjermani dhe takimi me Kancelaren Merkel, vjen pas vizitës në Athinë, ku u diskutua rreth çështjes së kufirit detar me Shqipërinë si dhe konfliktin e Greqisë me Turqinë për Mesdheun.

g.kosovari