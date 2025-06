Pedagogia e Kolegjit Europian, Odeta Barbullushi shprehet se për anëtarësimin e Shqipërisë në BE është shumë e rëndësishme marrëdhëniet dhe ndërveprimi me vendet anëtare.

Në një intervistë në studion e Klan News, me gazetarin Drini Zeqo, Barbullushi shprehet se ndërveprimi bën që vendet anëtare të jenë pjesë e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.

“Është shumë e rëndësishme puna me Komisionin Europian, raporti i KE, puna që po bëjmë dypalëshe në lidhje me negociatat dhe unë mendoj që është shumë e rëndësishme puna që bëjmë me vendet anëtare. Partneriteti i thelluar dhe marrëdhënia e ndërveprimi i thelluar me vende si Franca, vazhdimi i punës me vende si Gjermania, Italia edhe në fusha të caktuara është jashtëzakonisht e rëndësishme. Jo vetëm na ndihmojnë ne të kemi më shumë ekspertizë dhe kapacitete, por i bën edhe vendet anëtare të jenë pjesë e këtij procesi dhe jo vetëm në fund pastaj të thonë po ose jo për t’i dhënë dritën jeshile anëtarësimit”, u shpreh Barbullushi.

Ndër të tjera gjatë fjalës së saj Barbullushi theksoi se Shqipëria ka arritur të krijojë një vend të spikatur në hartën mendore të europianëve.

Barbullushi theksoi se Shqipëria ka ndikuar pozitivisht në krijimin e një narrative të re për Ballkanin Perëndimor dhe jo të atij rajonit që sjell vetëm probleme, e për këtë përmendi faktin e organizimit të samiteve dhe aktiviteteve të rëndësishme në vendin tonë.

“Unë mendoj që Shqipëria ka arritur të krijojë një vend të spikatur në atë hartën mendore të europianëve dhe mendoj edhe më gjerë. Ka bërë një punë të jashtëzakonshme vitet e fundit sa i takon diplomacisë publike. Mund të përdorim edhe një term në marrëdhënie me ndërkombëtarët që është krijimin e një identiteti të vetin si një forcë e butë në rajon. Sidomos në një rajon me problematika që ne i njohim dhe për të cilin ka pasur gjithmonë një perceptim që sjell probleme.

Unë mendoj që Shqipëria ka ndikuar pozitivisht në krijimin e kësaj narrative. Që edhe Ballkani Perëndimor jo vetëm Shqipëria, por edhe rajoni mund të bëhet kontribues për sigurinë Europiane, fakti që janë edhe tre vende anëtare të NATO-s e përforcon këtë narativë. Unë mendoj që fakti në Tiranë janë organizuar një numër samitesh dhe aktivitetesh të këtij niveli të diplomacisë shumëpalëshe mendoj që është një hap që e përforcon këtë identitet të Shqipërisë”, tha Barbullushi.

Përsa i përket zgjerimit të BE dhe anëtarësimit të Shqipërisë, ajo shprehet në rastin e vendit tonë vihet re një përshpejtim i procesit.

“Sa i përket zgjerimit kemi një përshpejtim të procesit që nuk e kemi parë në vendet tjera kandidate, por nuk do të ngelesha peng i terminologjisë, pasi mendoj që e rëndësishme është arritja në finish, të arrijm përmbushjen e detyrave”, tha Barbullushi.

Ndërkohë sa i takon afatit të vendosur, vitit 2030 për anëtarësimin e Shqipërisë në BE, Barbullushi shprehet se “nëse ecet me të njëjtin rritëm që po flasim, unë mendoj që është e realizueshme.”