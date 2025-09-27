“Në Shqipëri, vajzat dhe gratë rezultojnë më të arsimuara se burrat. Sipas të dhënave të publikuara së fundmi nga Instat, që i referohen vitit akademik 2023/2024, nga 28 mijë studentë të diplomuar rreth 66% ishin vajza, duke shënuar një rritje të vogël krahasuar me një vit më parë.”
Por cilat janë arsyet që i çojnë vajzat drejt arsimit të lartë?
“Lidhen kryesisht me perspektivën për të ardhmen. Mendojnë se e ardhmja e tyre ndryshon nëpërmjet shkollimit. Lidhet edhe me mënyrën sesi ka ndryshuar perspektiva e gruas në shoqëri, e cila nuk shihet më si kontribuese vetëm brenda mureve të shtëpisë,” tha sociologia Entela Binjaku.
Vajzat po dominojnë në hapësirat universitare, ndërsa djemtë po i frekuentojnë më pak. Sipas sociologëve, në dekadat e fundit djemtë gjithnjë e më shumë kanë preferuar rrugë më të shpejta për të siguruar të ardhura.
“Djemtë parapëlqejnë arsimin profesional dhe e braktisin arsimin e mesëm. Zgjedhin ndonjëherë rrugët e emigrimit ose rrugë më të thjeshta sesa ato të arsimit.”
Në arsimin 9-vjeçar dhe të mesëm të lartë, gratë përbëjnë shumicën e stafit mësimor, 79% kundrejt 71% të burrave.
“Kjo ndodh sepse burrat zgjedhin rrugë të tjera që janë më të shpejta për të siguruar të ardhura. Edhe pse janë kryefamiljarë në pjesën më të madhe të rasteve, shkojnë drejt këtyre rrugëve. Në fushën e arsimit ka më shumë gra dhe vajza për shkak se kjo fushë ka qenë më keqpaguar.”
Sipas INSTAT, vajzat diplomohen më shumë në fushat e biznesit, administrimit dhe ligjit, shëndetit, shkencave sociale dhe gazetarisë. Ndërsa djemtë kryesisht në inxhinieri, prodhim dhe ndërtim, biznes, si dhe teknologji të informacionit dhe komunikimit.
