Kryeministri Edi Rama, përmes një postimi në Facebook, ka njoftuar instalimin e një platforme inovative automatike me Real-Time PCR në Laboratorin e Imunohematologjisë pranë Qendrës Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut.
Në mesazhin e tij, Rama theksoi se kjo teknologji e re mundëson tipizim molekular të gjakut, duke rritur saktësinë në përputhshmërinë për pacientët dhe duke ofruar mbështetje për transfuzione dhe transplante më të sigurta.
“MIRËMËNGJES dhe me instalimin e platformës inovative automatike me Real-Time PCR… ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama, duke e cilësuar këtë zhvillim si një hap të rëndësishëm për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore në vend.
