“Ka nisur transformimi i lagjes “25 Maji”, një hapsirë prej 6 hektarësh që do të përfshijë infrastrukturën rrugore, ndriçimin, gjelbërimin, duke rritur vlerën e banesave dhe krijuar kushte për banorët”, shkruan Rama.

Në këtë takim ai ka qenë i shoqëruar nga Damian Gjiknuri dhe kryebashkiaku Dritan Leli. Ky i fundit i ka prezantuar edhe projektin që do të tranformojë lagjen.

Kryeministri ka vijuar me inspektimet në Kume të Vlorës, një lagje e madhe informale prej 24 hektarësh pranë plazhit të vjetër, ku pasi janë ndërtuar rrjetet e ujësjellës – kanalizimeve, do të vazhdohet me infrastrukturën rrugore, ndriçimin, gjelbërimin.