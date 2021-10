E gjithë ajo që katër ditë më parë u denoncua me bujë të madhe si një grabitje në zyrat e administrimit të Tokës në Vlorë rezulton të ketë qenë e gjitha një inskenim e vetë drejtorit i cili doli vetë në media duke folur për “grabitjen”.

Burime për abcnews bëjnë me dije drejtori Bardhi Gjika në bashkëpunim me specialistin Kreshnik Mino kanë falsifikuar disa dokumente për pronat në Dhërmi në pronësi të Spiro Dunit, i cili është vënë në pranga bashkë me Gjikën dhe Minon.

Sipas, të dhënave paraprake dyshohet se çështja pronësore e familjes Duni po gjykohet pasi ka pasur pretendime për falsifikime.

Dokumentet origjinale janë kërkuar të vihen në dispozicion të organeve të drejtësisë, dhe për të mos u zbuluar falsifikimi funksionarët e këshillit të Qarkut, kanë sajuar vjedhjen e tyre. Këto dokumente janë origjinale vetëm në këtë zyrë dhe nuk janë administruar nga ASHK.

g.kosovari