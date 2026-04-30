Sipas raportimeve të mediave, SHBA-të janë të gatshme t’i shtyjnë qeveritë e huaja për një iniciativë të re për kontrollin e Ngushticës së Hormuzit, me pjesëmarrje që përjashton në mënyrë të qartë “kundërshtarët” Rusinë dhe Kinën.
Propozimi u përshkrua në një kabllogram të dërguar të martën nga Sekretari i Shtetit Marco Rubio te ambasadat amerikane, të cilat ishin udhëzuar të paraqisnin planin për qeveritë pritëse. Wall Street Journal raportoi e para për kabllogramin, me Reuters që konfirmoi më vonë përmbajtjen e tij.
Iniciativa, e njohur si Ndërtimi i Lirisë Detare (MFC), do të menaxhohet bashkërisht nga Departamenti i Shtetit – duke shërbyer si një “qendër e operacioneve diplomatike” – dhe Pentagoni përmes komandës së tij rajonale, CENTCOM.
“Pjesëmarrja juaj do të forcojë aftësinë tonë kolektive për të rivendosur lirinë e lundrimit dhe për të mbrojtur ekonominë globale”, thuhet në mesazhin drejtuar partnerëve të mundshëm. “Veprimi kolektiv është thelbësor për të demonstruar vendosmëri të unifikuar dhe për të imponuar kosto domethënëse ndaj pengimit iranian të tranzitit përmes Ngushticës.”
Sipas raportimeve, vendet që bashkohen me MFC-në nuk do të jenë të detyruara të kontribuojnë me forca ushtarake. Iniciativa përshkruhet gjithashtu si e ndarë nga strategjia e gjatë e Presidentit Donald Trump për “presion maksimal” që synon Iranin dhe nga çdo vendosje e mundshme në të ardhmen nga anëtarët evropianë të NATO-s. Ftesa nuk u drejtohet kombeve të përshkruara në kabllogram si “armiq”, përfshirë Rusinë, Kinën, Bjellorusinë dhe Kubën.
Trump më parë i ka kritikuar anëtarët e NATO-s për refuzimin e mbështetjes së fushatës ajrore SHBA-Izrael që synonte ndryshimin e regjimit në Teheran. Raportet sugjerojnë se Shtëpia e Bardhë ka përpiluar një listë të anëtarëve evropianë të bllokut ushtarak që mund të përballen me pasoja për mungesën e mbështetjes së tyre – ose për kundërshtimin e hapur të operacionit, i cili ishte qëndrimi i Spanjës.
Në përgjigje të sulmit të fundit të shkurtit , Irani ndaloi transportin detar përmes Ngushticës së Hormuzit – një arterie kyçe për rrjedhat globale të naftës – dhe kreu sulme ndaj vendeve arabe që strehojnë baza ushtarake amerikane. Një armëpushim i brishtë u njoftua në fillim të prillit. Megjithatë, tensionet vazhduan, me Trumpin që më vonë deklaroi një bllokadë detare të porteve iraniane pasi bisedimet e ndërmjetësuara nga Pakistani dështuan të prodhonin një përparim.
