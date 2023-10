Ndërsa Evropa i kthehet burimeve të rinovueshme për të diversifikuar furnizimet me energji larg naftës dhe gazit rus, shtetet dhe kompanitë evropiane vetëm tani kanë filluar të monitorojnë dhe sigurojnë turbinat me erë.

Mbi Detin Baltik më pak se 10 km nga brigjet e Danimarkës, 161 turbina me erë rrotullohen ngadalë. Ato furnizojnë rreth 4% të energjisë së vendit. Por turbinat nuk kanë mbikëqyrje.

Komandant i Marinës suedeze, Admiral i Parë Ewa Skoog Haslum: Aktivitetet ruse në Detin Baltik, sigurisht që janë rritur, por nëse numëroni mbrapa pesë, gjashtë vjet mbrapa, atëherë ishin më të pranishme. Ne po vëzhgojmë punën e tyre, po punojmë së bashku me kombet e tjera.

Thomas Almegaard, kreu i Ørsted A/S një kompani daneze shumëkombëshe energjetike shprehet se qeveritë duhet të marrin drejtimin dhe të ndihmojnë në sigurimin e miliarda dollarëve të nevojshëm për të mbrojtur infrastrukturën e tyre.

Edhe pse vetëm vendet e Detit të Veriut planifikojnë të instalojnë turbine me erë për më shumë se 100 milionë shtëpi deri në vitin 2030, qeveritë ende po shqyrtojnë se sa mund të shpenzojnë për të mbrojtur asete të tilla në det të hapur.

Thomas Almegaard, Kreu I Ørsted A/S: Është një zonë e hapur, të gjithë lejohen të lundrojnë në mes të turbinave, të gjithë turistët, varkat me vela, etj. Natyrisht, turbinat janë të kyçura gjatë natës, kështu që njerëzit nuk mund të hyjnë në turbine.

Një mënyrë për të mbrojtur turbinat e erës nga ndonjë sulm i mundshëm janë edhe dronët për të monitoruar infrastrukturën nënujore, radarë të vegjël dhe kamera për të vëzhguar anijet dhe sensorë brenda kabllove për të zbuluar lëvizje të pazakonta.

Instalimi i pajisjeve të tilla në një fermë të madhe me erë do të kushtonte midis 20 dhe 60 milion Euro. Nëse vendet e Detit të Veriut do të përmbushnin objektivin e tyre për kapacitet shtesë në det të hapur, kjo do të kushtonte deri në 3.6 miliardë Euro më shumë për t’u siguruar energji të rinovueshme.

Rreziku u nënvizua vitin e kaluar me sulmet nga diversantë të paidentifikuar në gazsjellësin Nord Stream, dhe përsëri këtë muaj, kur Finlanda dhe Suedia thanë se një tubacion gazi nënujor dhe kabllot e telekomunikacionit ishin dëmtuar. Finlanda tha se monitorimi i anijeve në zonë në atë kohë tregoi një anije ruse dhe një kineze mes tyre.

Jonas Franken, Departamenti i Shkencës dhe Teknologjisë për Paqen dhe Sigurinë: Niveli i monitorimit dhe mbrojtjes zakonisht nuk është përtej detyrimeve të operatorëve, ndaj kemi kompani që kanë interesat e tyre sepse duan të furnizojnë dhe duan të kenë përfitim ekonomik nga produkti i tyre dhe kjo tashmë përfshin monitorimin në distancë, instalimet hidrofonike në skajet e turbinave të erës për të monitoruar zhurmën e detit përreth dhe gjithashtu lëvizjet e anijeve për të kërkuar aktorë keqdashës, sepse ata janë të përhapur kudo. Megjithatë nuk është e lehtë të monitorohen të gjitha këto instalime, disa prej tyre janë nën det dhe është një detyrë e vështirë t’i monitorosh të gjitha.

Presidenti Vladimir Putin e ka hedhur poshtë idenë se Rusia ishte përfshirë në sabotimin e Nord Stream, ndërsa edhe sot kërkon hetim të plotë për shpërthimin. Britania dhe Polonia deri më tani kanë investuar për hapa për të përmirësuar sigurinë e infrastrukturës në det të hapur.

Në mars, NATO krijoi një njësi për të trajtuar sulmet nën det dhe ka rritur kapacitetin e anijeve dhe avionëve që patrullojnë në Baltik dhe Detin e Veriut .

Jonas Franken: Ndoshta në të ardhmen, pasi deri më tani situata e sigurisë në Evropë është disi në rënie, kështu që mund të ketë një motivim nga shtetet për të marrë parasysh rreziqet dhe për të luajtur një rol të madh në mbrojtjen e infrastrukturës.

Një sulm i drejtpërdrejtë ndaj një vendi të NATO-s mund të shkaktojë një përgjigje të plotë nga aleanca.

Kryeministrja e Estonisë, Kaja Kallas: Sigurisht, ne duhet të diskutojmë gjithashtu se si të mbrojmë infrastrukturën tonë kritike të ujit nën det. Siç e dini, ne patëm një incident të rëndë ku një nga kabllot tona të të dhënave dhe tubacioni u dëmtua rëndë, kështu që hetimet në lidhje me këtë tubacion po vazhdojnë dhe ne nuk po spekulojmë ende se çfarë mund ta ketë shkaktuar këtë, por në të njëjtën kohë duhet patjetër të diskutojmë se çfarë mund të bëjmë më shumë për të mbrojtur infrastrukturën tonë kritike.

NATO e ka të qartë se brenda ujërave territoriale, u takon shteteve të mbrojnë infrastrukturën e tyre. Por pa mbikëqyrje nuk është e mundur të gjenden fajtorët. Dhe shumica e projekteve të reja të planifikuara në det të hapur do të jenë në ujërat ndërkombëtare.

/a.d