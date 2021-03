Ministrja e Financave, Anila Denaj, deklaroi sot se në ‘Planin e Veprimit’ Partia Socialiste synon mbështetje edhe më të madhe për biznesin. Ajo tha se do të jepet 5 mijë grant për çdo emigrant të kthyer që hap biznes në Shqipëri.

“Kur erdhi PS në Shqipëri ishte ulur këmbëkryq informaliteti. Kur Partia Socialiste lançoi për herë të parë taksimin e drejtë, nuk ua merrte mendja askujt se për mbi 90% të punonjësve do të ulej barra fiskale. Sot, 94% e shërbimeve tatimore ndodhen online. Kemi rikthyer shpresën për një proces të thjeshtë, kemi rimbursuar TVSH-në në kohë optimale, angazhimi është dhe do të mbetet. Prej 1 janari të këtij viti biznesi i vogël do të paguajë 0 taksa. Pagesa e taksave do të jetë e gjitha dixhitale. Kemi mbështetur bizneset. Në do të japim 5 mijë euro grant për çdo emigrant të kthyer që hap biznes në Shqipëri. Shqipëria 2030 është Shqipëria e sipërmarrjes shqiptare, ajo e prodhimeve ‘Made in Albania’. Shqipëria 2030 është Shqipëria e të rinjve“, tha Denaj.

