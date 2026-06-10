Inflacioni në Shtetet e Bashkuara është rritur në 4.2% gjatë muajit maj, duke arritur nivelin më të lartë në tre vitet e fundit. Sipas të dhënave të publikuara nga Byroja Amerikane e Statistikave të Punës (BLS), rritja e çmimeve u nxit kryesisht nga shtrenjtimi i energjisë, veçanërisht i karburanteve.
Norma e inflacionit u rrit nga 3.8% në prill në 4.2% në maj, duke shënuar muajin e tretë radhazi me rritje të indeksit të çmimeve të konsumit (CPI). Familjet amerikane po përballen me kosto gjithnjë e më të larta të jetesës, ndërsa tensionet dhe lufta mes SHBA-ve, Izraelit dhe Iranit kanë ndikuar drejtpërdrejt në tregjet globale të energjisë.
Ekspertët e lidhin këtë zhvillim me situatën në Ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët më të rëndësishme të transportit të naftës dhe gazit në botë. Kufizimet në qarkullimin e mallrave dhe energjisë në këtë zonë kanë shkaktuar rritje të ndjeshme të çmimeve në tregjet ndërkombëtare.
Përveç energjisë, janë rritur edhe kostot e biletave të avionëve, shërbimeve mjekësore, kujdesit personal, argëtimit dhe komunikimit. Kjo ka shtuar presionin mbi konsumatorët amerikanë dhe ekonominë në përgjithësi.
Rritja e inflacionit po shton gjithashtu pritshmëritë që Rezerva Federale e SHBA-ve (Fed) mund të rrisë normat e interesit për të frenuar shpenzimet dhe për të kontrolluar çmimet. Aktualisht, normat e interesit ndodhen mes 3.5% dhe 3.75%, ndërsa ekonomistët paralajmërojnë se nëse inflacioni vazhdon të mbetet i lartë, një rritje e re e tyre mund të bëhet e pashmangshme.
Rritja e inflacionit paraqet një sfidë të rëndësishme politike për administratën e Presidentit Donald Trump dhe republikanët përpara zgjedhjeve të ardhshme, pasi kostoja e jetesës mbetet një nga shqetësimet kryesore të votuesve amerikanë.
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