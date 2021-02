Infektimit me Covid nuk i ka shpëtuar as Niko Peleshi. Lajmin e jep vetë ministri i Mbrojtjes, i cili shkruan se do të vijojë të drejtojë dikasterin në distancë.

Peleshi shkruan se ndodhet në shtëpi me simptoma të lehta.

“Me gjithë kujdesin e treguar gjatë gjithë ketyre muajve, dje pas testit rezultova pozitiv me COVID-19.

Fatmirësisht kam simptoma të lehta dhe jam karantinuar në banesë nga ku po ushtroj në distancë detyrat.

Kohëzgjatja e pandemisë na i bën të vështirë përqendrimin e përditshëm kundrejt masave, por duhet të bëjmë durim edhe pak. #MbajMaskën” – shkruan ai.

/a.r