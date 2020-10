Kreu i partisë Lëvizjes Vetëvendosje , Albin Kurti ka njoftuar se është infektuar me COVID -19. Me anë të një postimi në Facebook, ai ka njoftuar se pasi ka shfaqur disa simptoma është testuar dhe ka rezultuar pozitiv me koronavirus dhe si pasojë do qendrojë në izolim për dy javë.

“Të nderuar anëtarë të Lëvizjes e qytetarë të Republikës, Parmbrëmë kisha disa simptoma: kokëdhembje të lehtë, pak koll dhe dhembje e skuqje të syve. Dje jam testuar për COVID-19 dhe kam rezultuar pozitiv. Në dy javët në vijim do të qëndroj në vetizolim. Gjithë të mirat, Albini,”– ka njoftuar Albin Kurti.

g.kosovari