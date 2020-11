Alban Bushi nuk do të jetë në gjendje që të drejtojë ekipin Kombëtar U-21 në dy ndeshjet e radhës. Kjo sepse tekniku i 21-vjeçarëve ka dalë pozitiv me Covid-19 pas testimit me tampon.

Lajmi bëhet i ditur nga vetë Federata e Futbollit Shqiptar, e cila menjëherë ka gjetur dhe trajnerin e përkohshëm për ndeshjet e parashikuar për Kombëtaren e të rinjve.