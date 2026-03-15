Më shumë se 150 persona në anijen turistike Star Princess, e cila udhëtoi nëpër Karaibe, u sëmurën me norovirus, sipas Qendrave të SHBA-së për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), raportoi NBC news.
Virusi infektoi 104 pasagjerë dhe 49 anëtarë të ekuipazhit, tha CDC.
Anija ishte në një udhëtim njëjavor që përfundoi sot, dhe pasagjerët dhe anëtarët e ekuipazhit kishin simptoma të tilla si diarre dhe të vjella, sipas deklaratës.
Kompania “Princess Cruises” deklaroi se u kryen raunde shtesë pastrimi dhe dezinfektimi të anijes, dhe se pasagjerët e sëmurë dhe anëtarët e ekuipazhit u izoluan deri në zbarkim.
Shpërthimi u raportua të mërkurën në Programin e Sanitarizimit të Anijeve të CDC-së dhe zyrtarët e asaj agjencie u ngjitën në bord për të hetuar rastin.
Sipas faqes së internetit të gjurmimit të kroçerave CruiseMapper, anija me 4,307 pasagjerë u kthye në Fort Lauderdale përpara se të nisej për një tjetër udhëtim sot në Princess Cays në Bahamas.
Leave a Reply