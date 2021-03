Dy vajza të moshës 23 dhe 24 vjeçare, ishin në mesin e 17 viktimave që u regjistruan gjatë ditës së djeshme në Maqedoninë e Veriut. Sipas ministrisë së Shëndetësisë, njëra viktimë kishte pasur edhe sëmundje shoqëruese, që ia kishte përkeqësuar gjendjen shëndetësore, kurse tjetra nuk ka pasur komorbitete, por nuk ka reaguar ndaj terapisë që i është dhënë në Klinikë.

Gjatë periudhës së fundit, sipas raporteve nga disa Covid-qendra të Maqedonisë së Veriut, infektimet me Covid-19 prekin persona të rinj, por edhe rastet që përfundojnë me fatalitet tashmë nuk kanë të bëjnë vetëm me persona të moshuar.

Alarmi është ndezur edhe në Tetovë, ku autoritetet shëndetësore njoftojnë se disa persona rreth moshës 40-vjeçare, që nuk kanë sëmundje klinike, po trajtohen në Covid-qendrën e Spitalit Klinik të Tetovës. Krahas kësaj vazhdimisht po rritet edhe numri i kontrolleve në ambulancën e Repartit Infektiv, që sipas infektologëve është shenjë se vala e infektimeve ende është e pranishme duke kërkuar nga qytetarët që t`i respektojnë masat.

MSH-ja njoftoi se gjatë 24 orëve të fundit, numri i personave që trajtohen në Covid-qendrat e vendit është 1.448 dhe se ka rreth 270 shtretër të lirë.

Shkupi konsiderohet si qyteti më i prekur nga infektimet e reja. Në Covid qendrat e kryeqendrës gjatë 24 orëve të fundit ka pasur 81 të hospitalizuar të rinj, kurse janë gjithsejt 613 pacientë të konfirmuar e të dyshuar që mjekohen në repartet infektive të Shkupit, shumica prej tyre janë me oksigjeno terapi.

/a.r