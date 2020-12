COVID-19 ka aftësinë për të pushtuar organe të ndryshme të trupit dhe për të shkaktuar dëme serioze që mund të zgjasin me vite. Mund të dëmtojë organet e trupit tuaj, të ndikojë në lëkurën tuaj dhe madje të shkaktojë probleme neurologjike. Dëmi që shkakton në mushkëritë tuaja mund të jetë i përhershëm. Ky virus gjithashtu mund të ndikojë në sytë tuaj dhe t’ju japë konjuktivit dhe dhimbje të syve.

Tani, ka dalë në dritë se koronavirusi mund të shkaktojë inflamacion të syve që mund të çojë në humbje të shikimit. Tre pacientë me COVID-19 në SHBA zhvilluan keratitin, një inflamacion të kornesë. Është serioze sepse kjo gjendje mund të çojë në një infeksion kërcënues të shikimit të indeve ose lëngjeve brenda kokërdhokut të quajtur endophthalmitis.

Zhvillim i rrallë por nuk mund të përjashtohet

Sipas një studimi të ri në Shkollën e Mjekësisë Zucker në Universitetin Hofstra në Hempstead, New York, ky është një zhvillim i rrallë, por mund të ndodhë. Pasja e tre rasteve të endophthalmitit në një kohë kaq të shkurtër është jashtëzakonisht e rrallë dhe për shkak se të gjitha ishin të lidhura me infeksionin COVID-19, duhej të hetohej, thonë studiuesit.

Nga tre pacientët, njëri vdiq nga COVID-19, një tjetri duhej të hiqte një sy megjithë përpjekjet heroike për të shpëtuar syrin dhe një i tretë humbi shikimin, thanë studiuesit. Të gjithë pacientët ishin në të 60-at e tyre dhe u trajtuan në Departamentin e Okulistikës së Shëndetit Northwell. Gjithashtu, të tre pacientët kishin probleme themelore shëndetësore gjë që mund të kenë ndihmuar COVID-19 të jetë më agresiv dhe t’i bëjë ata më të ndjeshëm ndaj kushteve të tjera shëndetësore shoqëruese.

Endophthalmiti është shumë i rrallë, por mund të shkaktohet nga një virus. Sipas një studiuesi, janë raportuar edhe raste të tjera të endofhtalmitit që lidhen me pacientët me COVID-19. Njëri prej tyre është në Boston dhe një tjetër në Australi. Simptomat e zakonshme të endophthalmitis përfshijnë dhimbje, skuqje në sy dhe lotim. Ju gjithashtu duhet të jeni vigjilent ndaj ënjtjes së qepallave. Nëse vëreni ndonjë nga këto simptoma, këshillohuni menjëherë me një mjek. Trajtimi i hershëm i këtij komplikacioni mund të shpëtojë vizionin tuaj.

/a.r