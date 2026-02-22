Shtëpia e Bardhë ka reaguar për incidentin e mëngjesit në rezidencën e presidentit Donald Trump në Florida, ku forcat e sigurisë qëlluan për vdekje një person të armatosur.
“Në mes të natës, ndërsa shumica e amerikanëve ishin në gjumë, Shërbimi Sekret i Shteteve të Bashkuara veproi shpejt dhe me vendosmëri për të neutralizuar një person të çmendur, të armatosur me një armë dhe një bidon me lëndë djegëse, i cili hyri në shtëpinë e Presidentit Trump,” deklaroi zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt.
In the middle of the night while most Americans were asleep, the United States Secret Service acted quickly and decisively to neutralize a crazy person, armed with a gun and a gas canister, who intruded President Trump’s home. Federal law enforcement are working 24/7 to keep our… https://t.co/MYTsHqR4cx
— Karoline Leavitt (@PressSec) February 22, 2026
