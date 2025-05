Komisioneri Shtetëror i Zgjedhjeve ka dalë me një vendim në lidhje me incidentin që u regjistrua më herët në KZAZ e Vorës, ku pati dhe një përplasje me deputetin demokrat Flamur Noka.

Në mbledhjen e KQZ, u vendos revokimi i akreditimit të të gjithë vëzhguesve për KZAZ-në, KQV-të dhe VNV-të në Vorë.

Ndërkohë që aty do të qëndrojnë vëzhguesit ndërkombëtarë dhe mediat.