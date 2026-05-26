Një zyrtare e lartë kufitare në Estoni ka fajësuar hartat e Google pas një serie incidentesh që përfshijnë vendasit që kalojnë kufirin e vendit me Rusinë, shkruan A2CNN.
Regina Kukk, drejtuese e stacionit kufitar të Narvës, u tha mediave lokale se në muajt e fundit janë regjistruar katër kalime aksidentale kufitare. Shkeljet mund të çojnë në gjoba deri në 600 euro dhe ndalim që zgjat disa ditë, tha ajo.
«Nëse nuk doni telashe, zgjidhni një zonë tjetër ujore», tha Kukk. «Sigurisht, ne nuk mund t’i ndalojmë njerëzit të marrin rreziqe. Nga ana jonë, ne po bëjmë gjithçka që mundemi për të zvogëluar numrin e shkeljeve».
Për të shmangur probleme të tilla, Bordi i Policisë dhe Rojës Kufitare (PPA) i Estonisë rekomandon të mos padisni Google Maps dhe shërbime të tjera të njohura të navigimit, por të mbështeteni në aplikacionin zyrtar të navigimit Nutimeri ose në një pajisje të dedikuar GPS.
Estonia dhe Rusia kanë mosmarrëveshje të gjata mbi kufirin e tyre, të rrënjosura në rënien e Perandorisë Ruse dhe të mprehta nga konflikti në Ukrainë.
