Jennifer Lopez ka monopolizuar vëmendjen e rrjeteve sociale dhe këtë herë nuk është martesa e saj e shumëpërfolur me Ben Affleck apo ndonjë paraqitje seksi.

JLO dhuroi spektakël në “Saturday Night Live” me Latto dhe Redman, por jo gjithçka shkoi shumë mirë.

Lopez ishte duke performuar këngën e saj të re “Can’t Get Enough” dhe extensions i kanë rënë, duke bërë që disa sekonda ajo të vallëzonte me flokët në duar. Pavarësisht se u përpoq që të sillej sikur nuk ka ndodhur asgjë, ky moment u pikas nga kamerat dhe video bëri xhiron në rrjetet sociale.

/a.r

Jennifer Lopez just danced her hair off. pic.twitter.com/eCLZp7witF

— Angela Belcamino (@AngelaBelcamino) February 4, 2024