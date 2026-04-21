Një 28-vjeçare e huaj është kallëzuar penalisht në Firence, pasi u ngjit mbi shatërvanin historik të “Biancone” në Piazza della Signoria, duke shkaktuar dëmtime të konsiderueshme.
Ngjarja ndodhi pasditen e së shtunës, kur e reja hyri në shatërvanin e njohur, vepër e skulptorit Bartolomeo Ammannati, duke kapërcyer pengesat mbrojtëse. Për të shmangur ujin, ajo u ngjit mbi elementët dekorativë të monumentit, duke e përdorur strukturën si mbështetje.
Sipas dëshmisë së saj para Policisë Bashkiake, veprimi ishte pjesë e një sfide paramartesore. Megjithatë, ajo u pikas menjëherë nga agjentët, të cilët ndërhynë dhe e nxorën nga shatërvani.
Pas një inspektimi nga specialistët e Fabbrica di Palazzo Vecchio, u konstatuan dëmtime të vogla, por të rëndësishme, në disa pjesë të monumentit, përfshirë elementë dekorativë ku ajo ishte mbështetur. Vlera e dëmit llogaritet rreth 5 mijë euro.
Autoritetet kanë nisur procedim penal ndaj saj për dëmtim të një pasurie artistike-arkitektonike, duke rikthyer edhe një herë vëmendjen mbi nevojën për respektimin dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.
