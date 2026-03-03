Një incident është shënuar në ambientet e jashtme të Ambasadës së Kosovës në Berlin.
Ministria e Jashtme në Prishtinë njofton se janë vendosur etiketa fyese me përmbajtje shoviniste në gjuhën serbe mbi pllakatin identifikues të objektit diplomatik.
Sipas njoftimit, mbishkrimet përmbajnë slogane nacionaliste dhe nxitëse, përfshirë mesazhe si “Nuk ka dorëzim” dhe “Kosova është Serbi”, si dhe thirrje të tjera me konotacion propagandistik dhe përçarës.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës bëri të ditur se, menjëherë pas identifikimit të rastit, Ambasada e Republikës së Kosovës në Berlin ka njoftuar autoritetet gjermane.
“Veprime të tilla janë të papranueshme dhe bien ndesh me normat dhe konventat ndërkombëtare që garantojnë paprekshmërinë e misioneve diplomatike, si dhe dëmtojnë frymën e bashkëjetesës dhe respektit ndërmjet shteteve”, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Republikës së Kosovës.
Termat dhe narrativët fyes ndaj shqiptarëve në Kosovë janë përdorur shpesh në diskursin publik në Serbi, përfshirë nga zyrtarë të lartë shtetërorë. Një rast i tillë ishte në mars të vitit të kaluar, kur gjatë një debati në Kuvendin e Serbisë, kryeparlamentarja Ana Bërnabiç iu referua mediave nga Kosova me terma fyes. Një vendim gjykate në Serbi e ka shpallur termin “shqiptar” si politikisht jokorrekt dhe ofendues.
