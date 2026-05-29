Mbrëmjen e së enjtes, 28 maj, ushtria izraelite rrezikoi të rrëzonte një avion civil pasi e ngatërroi atë me një dron.
Sipas asaj që raportoi gazeta lokale The Times of Israel, pasi disa mjete fluturuese u panë duke fluturuar në lartësi të ulët mbi zonën e Beit El, një vendbanim izraelit i themeluar në vitet ’70 në rajonin e Binyaminit, në Bregun Perëndimor, në veri të Jerusalemit dhe në lindje të Ramallahut, kolonët që jetojnë aty njoftuan ushtrinë duke menduar se ishin nën sulm. Një njësi ushtarake u dërgua në zonë dhe, duke besuar se kishte identifikuar një dron të mbushur me eksploziv, hapi zjarr, fatmirësisht pa e goditur objektivin.
Në orët pasuese u bë e ditur se gjatë ditës së djeshme itinerari i fluturimeve të avionëve që mbërrinin në aeroportin Aeroporti Ben Gurion në Tel Aviv, kryesisht avionë të kompanive ajrore izraelite, pasi shumë kompani ndërkombëtare prej muajsh nuk kryejnë fluturime aty për arsye sigurie, ishte zhvendosur lehtë drejt lindjes.
Kjo bëri që avionët civilë të fluturonin në një lartësi prej rreth 1.5 kilometrash pikërisht mbi zonën e Beit El. Ndryshimi ishte komunikuar tek ushtarakët vetëm pak para incidentit dhe ndoshta nuk ka pasur kohë të njoftoheshin ekipet në terren.
Forcat Mbrojtëse të Izraelit po verifikojnë edhe një hipotezë të dytë, që një dron të ketë fluturuar realisht mbi zonë gjatë atyre orëve, duke shkaktuar alarm. Besohet për një mjet fluturues pa pilot që i përkiste policisë izraelite dhe që nuk përbënte asnjë rrezik për banorët e zonës.
