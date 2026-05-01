Një incident i rëndë ndodhi në Aeroportin e Araxos gjatë uljes së parë të një avioni TUI Boeing 737-8, të quajtur “Patra”, kur një shkallë lëvizëze u shemb në momentin mbi të cilën gazetarët dhe fotoreporterët ishin ngjitur për të mbuluar ngjarjen.
Sipas informacioneve nga tempo24.neës, tre persona u plagosën nga rënia në tokë. Një gazetar nga Athina, një kameraman dhe një fotoreporter nga Patra, të cilët pësuan lëndime në gjymtyrë dhe u transportuan me ambulancë në spital.
Përfaqësuesit e tjerë të medias që ishin të pranishëm pësuan lëndime të lehta dhe nuk u konsiderua e nevojshme transportimi i tyre në spital.
Incidenti dyshohet se filloi kur gjatë procesit të mbulimit të ngjarjes, zyrtarët e kompanisë u sugjeruan gazetarëve dhe fotoreporterëve të ngjiteshin pak më lart për të siguruar pamje më të mira.
Sipas të njëjtit informacion, afërsisht 10 deri në 15 persona ishin mbledhur në shkallë, gjë që çoi në shembjen e saj. I njëjti raport vëren se shkallët nuk duket se kanë qenë të përshtatshme për një ngarkesë të tillë, ndërsa i referohet trajtimit të procesit që ngre pyetje në lidhje me organizimin e ngjarjes.
