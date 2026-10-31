Një incident diplomatik ka shoqëruar takimin e ministrave të Jashtëm të vendeve të G20-s, të zhvilluar në Atlanta të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Përfaqësuesit evropianë kanë refuzuar të marrin pjesë në fotografinë tradicionale familjare përkrah ministrit të Jashtëm rus, Sergei Lavrov.
Takimi u zhvillua nën drejtimin e sekretarit amerikan të Shtetit, Marco Rubio, ndërsa në të ishte ftuar edhe kryediplomati rus. Lavrov udhëtoi për më shumë se 20 orë nga Rusia drejt SHBA-së, duke shmangur hapësirat ajrore të vendeve që kanë vendosur sanksione ndaj Moskës pas pushtimit të Ukrainës.
Megjithatë, prania e tij shkaktoi pakënaqësi te përfaqësuesit evropianë, të cilët nuk pranuan të pozonin në të njëjtën fotografi me të.
SHBA anulon fotografinë për të shmangur një incident më të madh
Përballë refuzimit të disa delegacioneve, pala amerikane vendosi të anulojë fotografinë e përbashkët, në mënyrë që situata të mos përshkallëzohej në një përplasje diplomatike.
Një zyrtar amerikan i tha BBC-së se fotografia u anulua pasi u bë e qartë se disa delegacione nuk ishin të gatshme të merrnin pjesë.
Sipas tij, SHBA-ja preferoi të shmangte që një ceremoni simbolike të kthehej në pengesë diplomatike dhe të ruante fokusin te diskutimet thelbësore të samitit.
Tensionet u reflektuan edhe gjatë diskutimeve mes përfaqësuesve të vendeve pjesëmarrëse.
Ministri i Jashtëm britanik, Ed Miliband, iu drejtua drejtpërdrejt Lavrovit, duke akuzuar Rusinë për vrasjen e civilëve të pafajshëm në Ukrainë.
“Ne të gjithë e dimë se kush është agresori në këtë luftë”, ishte mesazhi që Miliband i përcolli homologut rus gjatë takimit.
Ministri i Jashtëm rus nuk e fshehu irritimin për refuzimin e evropianëve që të fotografoheshin pranë tij.
Gjatë një konference për shtyp, Lavrov komentoi me ironi qëndrimin e tyre, duke deklaruar:
“Nëse e vetmja gjë që i intereson është se si duken në fotografinë familjare dhe kush qëndron pranë tyre, atëherë kjo i thotë të gjitha”.
Incidenti në G20 vjen në një kohë kur marrëdhëniet mes Rusisë dhe vendeve perëndimore vijojnë të karakterizohen nga tensione të forta për shkak të luftës në Ukrainë.
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