Taulant Tushe, ish-zyrtar i bashkisë së kryeqytetit, i pandehur në dosjen e inceneratorit të Tiranës, kërkoi pafajësi në Gjykatën e Posaçme. Përmes një letre të lexuar në sallën e gjyqit nga avokatët e tij, në sallën ku nuk ishte i pranishëm, Tushe, ka pretenduar së është burgosur pa gjyq.

“Mua më kanë burgosur pa gjyq. Në lidhje me procesin e mbetjeve, unë por edhe Bashkia Tiranë jemi përpjekur të bënim më të mirën. Në lidhje me këtë koncesion nuk pati asnjë ankesë në Agjencinë e Prokurimeve Publike. Ne si Bashki për aq sa na takoi bëmë detyrën tonë. Me këtë standard që keni vendosur ju edhe punonjës të tjerë të administratës, mund të ndihen të rrezikuar dhe frikësuar. Kërkoj të shpallem i pafajshëm”, shkruhej në letrën e tij.

Në vijim, avokatët e Tushes pretenduan se SPAK kishte ngritur një fabul të pavërtetë në dosjen ndaj klientit të tyre.

Gjykimi ndaj tetë të pandehurve për inceneratorin e Tiranës në Gjykatën e Posaçme ndodhet në fazën e konkluzioneve të mbrojtjes.

Disa javë më parë, gjatë leximit të pretencës, SPAK kërkoi fajësi për të gjithë të pandehurit dhe dënime me burg për ta, mes të cilëve edhe ish-ministrin e Mjedisit, Lefter Koka.

Për këtë dosje, po gjykohen 10 persona, përfshirë ish-ministrin Lefter Koka, për të cilët SPAK në pretencën e 7 shkurtit kërkoi 26 vite burg në total.

Për ish-ministrin u kërkuan 4 vite burgim, ndërsa për ish-sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit Alqi Bllako, i akuzuar për korrupsion te zyrtarëve të lartë në dy raste, SPAK kërkon 5 vite burg dhe 5 vite qëndrim jashtë të gjitha funksioneve publike.