Melania Trump e nisi ditën e inaugurimit me një veshje që ka të gjitha shenjat dalluese të stilit të saj të preferuar të Zonjës së Parë: me prerje të mprehtë, me taka me thumba dhe një lulëzim dramatik tek mbulesa e sipërme.

Është njëkohësisht serioze dhe elegante. Melanie flet shpesh për dashurinë e saj për kapelet.

Kapelet kanë qenë prej kohësh një element kryesor i veshjes së inaugurimit të Zonjës së Parë, nga kapela e kutisë së pilulave të Jackie Kennedy te kapelat e veshura nga Nancy Reagan deri te secila nga inaugurimet e burrit të saj.

Por ndërsa disa kapele ndihen si një shtesë për një veshje, të tjera marrin më shumë energji të personazhit kryesor – siç bën sot Melania Trump. “Buza” e kapelës është mjaft e gjerë dhe kontrasti midis fjongos krem ​​dhe kapelës marine është mjaft i madh sa të tërheqë pamjet – edhe nëse sytë e Melanias janë poshtë.