Kompania Solar Energy of Albania (SENA), bijë e Korporatës Elektroenergjetike Shqiptare (KESH), shpalli së fundmi fituesin për impiantin fotovoltaik lundrues në Vaun e Dejës, me një ofertë 13.8 milionë euro.

Bëhet fjalë për bashkimin GAMMA – SUNGROW FPV ku e para është një kompani me zyra në Gaoxin District, Hefei në Kinë dhe e dyta ne Madrit, Spanje.

Kompania do të bëjë dizejnimin, ndërtimin dhe operimin për impiantin 12.9 MW që lokalizohet në liqenin e Hidrocentralit të Vaut të Dejës në kaskadën e Drinit.

“Kontrata përfshin ndërtimin e projektimit dhe 2 vite funksionim, për një impiant PV lundrues 12.9 MW që ndodhet në liqenin e HEC-it të Vaut të Dejës” thuhet në përshkrimin e bërë në njoftimin e SENA në faqen e Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim e cila është edhe financuesja përmes një kredie e këtij projekti.

Më herët BERZH ka miratuar një kredi 9.1 milionë euro pikërisht për këtë projekt.

KESH ndërkohë, si kompania publike e gjenerimit prej disa vitesh po angazhohet në diversifikimin e portofolit të prodhimit duke parë me interes atë diellore. Konkretisht prej vitit 2022 është në prodhim një impiant mbi digën e Zadejës në kaskadën e Drinit teksa janë edhe një sërë projektesh të tjera që janë në faza të ndryshme.

Pak kohë më parë drejtori i KESH Erald Elezi tha për “Monitor” se cilat ishin disa prej tyre ku konkretisht:

Projekti për ndërtimin e impiantit fotovoltaik lundrues me fuqi të instaluar 13.8 MWp po zhvillohet në liqenin e Vaut të Dejës. Parashikohet të ketë një prodhim të pritshëm vjetor prej 20.16 GWh dhe me eficiencë prodhimi të kënaqshëm rreth 16% për këtë lloj teknologjie. Ky projekt po realizohet në bashkëpunim me BERZH, nëpërmjet kompanisë bijë të Korporatës SENA sh.a. Specifika e këtij projekti qëndron në faktin se ndërtimi i impiantit do të jetë mbi sipërfaqe ujore, duke sjellë risi në aplikimin e kësaj teknologjie.

Projekti tjetër është ai i impiantit fotovoltaik në digën e Zadejës të HEC Vau i Dejës, me fuqi të instaluar 8.25 MWp, i cili do të operojë sipas modelit të impiantit tashmë operativ prej dy vitesh të instaluar në digën e Qyrsaqit. Prodhimi i pritshëm vjetor parashikohet 11.2 GWh, duke projektuar një eficiencë në prodhim prej 15.5%. Ky projekt po realizohet tërësisht me fondet e vetë Korporatës.

Projekti për impiantin fotovoltaik me fuqi 50 MWp në zonën e Belshit, i cili për arsye të fuqisë së lartë, konsiderohet projekt në shkallë të gjerë dhe është një sfidë dhe një hap shumë i rëndësishëm për diversifikimin. Prodhimi i pritshëm vjetor parashikohet në 74.5 GWh, duke projektuar një eficiencë në prodhim mjaft të lartë prej 17% pasi edhe Belshi konsiderohet zonë me rrezatim të lartë diellor/Monitor