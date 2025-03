Gjykata vendosi të lërë në burg kryebashkiakun e Stambollit, Ekrem Imamoglu, i arrestuar për korrupsion dhe mbështetje të terrorizmit.

Protestuesit turq janë përplasur të shtunën me forcat e policisë para objektit të Kuvendit Komunal në Stamboll, në natën e katërt të protestës kundër arrestimit të kryetarit të qytetit, Ekrem Imamoglu.

Përplasja ndodhi pasi që Imamoglu, që është rivali kryesor politik i presidentit turk, Rexhep Taip Erdogan, u mor në pyetje nga prokurorët në një gjykatë të Stambollit, nën akuzat për korrupsion dhe për lidhje me organizata terroriste.

Katër ditë pas arrestimit, kryetari i bashkisë së Stambollit, Ekrem Imamoglu, u dërgua të shtunën në mbrëmje në gjykatë, ku u dëgjua nga gjyqtarët që do të vendosin nëse do të konfirmojnë paraburgimin e tij apo do të urdhërojnë lirimin e tij.

Imamoglu mbërriti në Pallatin e Drejtësisë me një autokolonë prej 14 minibusësh, në të cilët ndodheshin gjithsej 90 të arrestuar në kuadër të hetimit për korrupsion dhe ryshfet. “Akuzat imorale dhe të pabazuara ndaj meje, nga raportet e fabrikuara deri te koha e nisjes së hetimeve, kanë për qëllim të minojnë reputacionin dhe besueshmërinë time“, tha Imamoglu.

Turma e protestuesve nisi të mblidhet para objektit të Kuvendit Komunal në orët e mbrëmjes për të demonstruar mbështetjen për Imamoglu. Një tjetër turmë u mblodh para gjykatës, ku po mbahej lideri opozitar. Prokurorët e morën në pyetje Imamoglun për afro 5 orë.

Kryetari i Stambollit i ka hedhur poshtë akuzat për aferat korruptive dhe për lidhjet e tij me organizatën terroriste kurde, PKK.

Arrestimi i tij në fillim të javës i intensifikoi protestat në disa qytete të Turqisë, ndërsa deri tani janë arrestuar 343 protestues.

Platforma e rrjeteve sociale “X” e Elon Musk ka pezulluar shumë llogari që i përkasin figurave të opozitës në Turqi, mes trazirave të përhapura në vend.

Ligji turk i jep qeverisë pushtet të gjerë dhe të paqartë mbi përmbajtjen e postuar në platforma.

Opozitarët kanë njoftuar se do të vazhdojnë protestat edhe sot, ndërsa prokuroria turke lëshoi një urdhër sipas të cilës protestat ndalihen deri më 27 mars.