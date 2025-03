Gjykata në Stamboll rrëzoi akuzën e terrorizmit për kryebashkiakun Ekrem Imamoglu. Ky vendim sipas kreut të opozitës Ozgur Ozel shmang shkarkimin e tij nga detyra dhe emërimin e një tjetër personi në krye të bashkisë.

“Në këto momente nuk mund të flitet për një shkarkim të kryetarit të bashkisë së Stambollit. Megjithate kjo nuk do të thotë që ne nuk do të vijojmë betejën për lirimin e tij. Do të vijojmë edhe me organizimin e tubimeve”, është shprehur Ozgur Ozel.

Teksa hodhi votën në procesin për zgjedhjen e kandidatit të opozitës për president, kryetari i bashkisë së Ankarasë Mansur Yavas e cilësoi vendimin e burgosjes një turp të drejtësisë.

“Pas këtij vendimi mua më vjen turp nga drejtesia e vendit tim. Nga i gjithë procesi pamë se aty kishte akuza të pabaza që iu servirën qytetarëve tanë”, tha Mansur Yavas.

Në Turqi për herë të parë u zhvillua një proces për caktimin e kandidatit të opozitës për president gati 3 vite para mbajtjes së procesit elektoral për zgjedhjen e kreut të ri të shtetit.