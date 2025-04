Simpatizanti i famshëm demokrat, Ilir Vrenozi rrëfeu për Top Channel, telefonatën me kryeministrin Edi Rama.

Ai u shpreh se u ftua për një kafe private pa kamera nga kryeministri, por ai e ka refuzuar për shkak të bindjeve të tij të djathta.

Vrenozi tha se nuk mund të ulej në kafe me një person që e ka sharë 12 vite, por nëse ai i shkon për vizitë në shtëpi do ta mirëpriste.

Ilir Vrenozi: Të shtunën në mëngjes më bie telefoni dhe më merr Niko Peleshi, unë i kam numrat e të gjithëve, por edhe të Nikos e kam, edhe të Ramës e kam por më ka bllokuar. Më tha na foli çik këtij mikut tim. E marr unë ‘o Vrenoz si të kam’. E njoha, fola rreth 7 minuta, më tha që jam në Pogradec, po të kesh mundësi të pimë një kafe private bashkë, pa praninë e kamerave.

Tani unë duke menduar që kam 12 vite që këtë njeri e shaj, qeverinë e tij, se unë jam i djathtë, batutat e mia herë herë i kam edhe çik ekstreme, edhe u çudita si mund të më ftojë ky njeri për kafe kur unë kam 12 vite që e shaj. U hutova, përgjigjja ime ishte negative.

Dhorjela Çule: Cili ishte qëllimi i kafes, çfarë arrite të kuptosh?

Ilir Vrenozi: S’kam pirë ndonjëherë kafe rilindase që ta them.

Dhorjela Çule: Ti e refuzove.

Ilir Vrenozi: Normal që e refuzova. Gjithsesi unë i thashë, prapë i thash që unë jam qytetar, derisa më fton kryeministri unë e vlerësoj. Më tha ‘fillove të tallesh?’ Jo mo i thashë, e kam tamam, nëse ke dëshirë të pish kafe me mua mund të vish në shtëpi, derën s’ia mbyll as hasmit. Më tha do të vij në shtëpi pas 11 majit dhe ti të më vish në podkast. Nuk e di tani se kur një njeri e shan e bën …se unë e kam sharë nga familja, nga qeveria.

Po nuk e di ndoshta është stili i tij nuk e di çfarë do në fushatë, la Lulin dhe do të nisë me mua. Nga videoja që kishte hedhur dje tha ‘unë tani fillova me ty’ telenovelën, unë i them që lerë Vrenozin në fasulet e tij se jam më rehat, kam miq e shokë që më thonë ‘ti budalla je’, rregullo fëmijët, por unë kurrë nuk i bëj këto.

Unë jam një njeri që kurrë nuk kam tradhtuar, jo njeri, por unë kam 28 vite martuar as gruan s’e kam tradhtuar, në çdo fushë, s’e bëj kurrë, do thuash ti je nevojtar, s’i kam bërë kurrë njeriu gjëra negative prandaj njerëzit më duan dhe respektojnë.

Dhorjela Çule: E konsideron kundërshtar politik?

Ilir Vrenozi: Ai është rritur në Bllok, unë jam rritur me vaj e kripë.