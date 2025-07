Drejtori i policisë së shtetit, Ilir Proda i është drejtuar me një shkresë Ministrisë së Drejtësisë dhe institucionet në varësi të saj që të vendoset në dispozicion byzylyku elektronik te personat që janë në masë me arrest shtepie me mbikqyrje policore.

Sipas një shkrese të siguaruar nga OraNews Proda thotë se për 7 persona të cilët janë më këtë masë sigurie angazhohen 84 punonjës policie, për të cilën mund të përdorëshin per sezonin veror apo për ngjarje ku duhet angazhimi i tyre.

Sipas shkresës rezulton se në drejtorinë e Shkodrës anagazhohen 15 punonjës policie për një person që ka nje masë të arrestit të shtepisë me mbyikqyrje policore.

Po ashtu edhe në Policinë e Fierit angazhohen 10 punonjës për të mbikqyruar një person që nga gjykata është caktuar masa e arrestit në shtëpi me mbikqyrje policore.

Nga 10 efektiv policie angazhohen si ne policie e Krujes dhe te Kurbinit për mbikqyrjes së 2 personave me këtë masë sigurie.

Ndërsa vetëm me drejtorinë e Lezhës janë angazhuar 40 efektiv të cilët shërbjenë me turne e për 1 person që është në konflikt me ligjin.

Në të tilla kushte thote Drejtori i policisë të merren mesa që efektivët e policisë të angazhohen me situata e tjera dhe jo në ruajtjen e personave në konflikt me ligjin që janë me mase sigurie arrest në shtepi me mbikqyrje policore.