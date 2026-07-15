Ilir Panda ka dhënë dorëheqjen si relator i çështjes së Erion Veliajt në Gjykatën e Lartë. Në vend të tij është caktuar Sandër Simoni që pritet t’i shtohen edhe emrat e dy anëtarëve të tjerë të treshes gjykuese.
Në Gjykatën e Lartë do të rishqyrtohet kërkesa e Veliajt për masën e arrestit me burg duke kërkuar lirimin e menjëhershëm dhe shqyrtimin në themel të pretendimeve të tij.
Në vendimin që do duhet të rimarrë për qytetarin e parë të Tiranës, Gjykata e Lartë do duhet të arsyetojë a është proporcionale masa “arrest me burg” në raport me pozicionin që Veliaj ka si kryebashkiak.
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