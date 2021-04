Ilir Meta, në konferencën skandaloze për shtyp, për shkak se shkeli hapur heshtjen zgjedhore, duke bërë thirrje për të votuar kundër PS-së, është pyetur edhe për sulmet e tij ndaj Yuri Kim dhe SHBA-së.

Ai e ka shmangur përmendjen me emër të ambasadores Kim, por ka thënë me nënkuptim, se ajo po mbron interesat e Serbisë në Shqipëri, duke hequr një paralele me presidentin serb.

“I dua SHBA-të sepse ato na kanë frymëzuar për liri dhe demokraci dhe jam i angazhuar që Shqipëria të anëtarësohet në BE sa më shpejt.

Edhe kjo do të ndodhi se s’bën. Shqipëria nuk do të bëhet gazi i botës. Shqipëria do të shndrisë.

Tani prokurorët, policët të bëjnë detyrën.

Nuk impresionohet presidenti i Shqipërisë nga të gjithë lobistët që flasin anglisht edhe mendojnë serbisht.

Se doli dhe presidenti serb e ndërhyri në zgjedhjet në Shqipëri, duke thënë se sondazhet tregojnë që partitë janë aty aty dhe rrezikon të vijë në pushtet Doktori me Bashën.

Shqipëria do të jetë e shqiptarëve. Qytetarët janë ndërgjegjësuar që vota e tyre është fuqia e tyre.

Shqipëria do të jetë model i demonstrimit të sovranitetit të popullit të Shqipërisë.

Kështu që ju falënderoj shumë dhe ju ftoj të jeni në gatishmëri që të parandalojmë çdo incident. Të merren masa urgjente për të gjithë prokurorët që kanë bërë ping-pong me kallëzimin e PD.

Boll u bë ping-pong me dosjen e Shijakut dhe Dibrës, duhet të ishin në burg ata që i porosit ai të bëjnë tërmet, le ta provojë ta bëjë tërmet në Vlorë”, tha Meta.