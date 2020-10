Presidenti kujtoi djegien e mandateve të opozitës në Kuvend dhe tha:

“Opozita të kishte dëgjuar Ilir Metën sot Shqipëria do ishte në tjetër situatë. I kam thënë kurrë për mandatet mos u shkojë në mendje se ai është i papërgjegjshëm e nuk do reflektojë”.

E dëgjoi faktorin nderkombetar shkoi te bente zgjedhje por s’donte të krijonte precedent per zgjedhje sa here opozita braktis parlamentin…?

Meta: Ashtu ë? E dëgjoi faktorin nderkombetar? Po tani që e firmosi 5 qershorin pse e turpëroi faktorin ndërkombëtar që doli dhe garant për këtë gjë?

Dhe është cështje nderi tha faktori ndërkombëtar…?

Meta: Kjo është çështje për jetë a vdekje, o ka Shqipëri me shqiptarë o banori më i ri në Shqipëri mbetet Ilir Meta.

“Ju siguroj se Presidenti do bëjë të gjitha aktet që duhet të bëjë një president patriot, presidenti do bëjë aktet e tij më patriotike dhe i gjithë populli do jetë me presidentin, mbaje mend.

Tani s’do u tregoj ju e që shkoni tja thoni…unë di tu them qytetarëve shqiptarë në 2 mars atë e ka shpëtuar opozita se thoshte të mbarojë këshilli politik e s’kisha ndërmend të ndërprisja një proces dhe kishin shpresë te këshilli po më mirë që ndodhi ashtu se e pa gjithë bota, e provokoi opozitën me shëmbjen e teatrit që të ikte nga tryeza”, tha kreu i shtetit në një intervistë për nje emision televiziv.

Ne nje vend normal, me drejtesi normale, organet ligjzbatuese mbajne “shenim” dhe nderhyjne ne te tilla raste, qofte duke e derguar dhe nen kujdesin mjekesor!