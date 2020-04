Presidenti Ilir Meta i hedh poshtë hipotezat për një marrëveshje nën zë me kryeministrin Rama dhe maxhorancën. Në studion e emisionit “Në Fokus”, në TemA TV, Meta tha se nuk ka qëndrime të tjera përtej atyre që ka bërë publike.

“Unë marrëveshjet i kam me zë dhe me gjithë qytetarët e Shqipërisë. Qëndrimet e mia kanë qenë publike”, tha ai.

Megjithatë, i pyetur në lidhje me dekretin me të cilin anuloi zgjedhjet vendore të 30 qershorit të vitit të shkuar, Meta nuk preferoi të përgjigjej.

“Sigurisht që kjo situatë nuk ka lidhje me shfuqizimin e zgjedhjeve. Janë dy aspekte krejt të ndryshme”, tha ai.

Lidhur me përplasjet e shpeshta që ka pasur me maxhorancën për zbatimin e reformës në drejtësi, Meta tha se vijon të mbajë të njëjtat qëndrime, por çështja në fjalë nuk është prioritare në këtë moment.

“Besoj se kjo është një situatë që nuk ka lidhje me pandeminë. Jemi në krizë kushtetuese të sistemit gjyqësor. Asgjë nuk ka ndryshuar në qëndrimet e mia. Sot kryesor është kontributi për të tejkaluar këtë situatë”, tha ai.

Meta shmangu çdo koment në lidhje me akuzat e opozitës për tendera të fshehtë nga ana e institucioneve shtetërore gjatë periudhës së përballjes me koronavirusin. Megjithatë, ai vlerësoi qëndrimin e PD-së dhe partive të tjera në raport me menaxhimin e krizës.

“Vlerësoj se opozita kanë qenë mjaft aktive, kanë dhënë mendime. I kanë respektuar kufizimet. Asnjëherë nuk kanë kundërshtuar. Ka pasur veçori duke kërkuar më shumë testime.

Ka qenë kërkesë e arsyeshme, e drejtë. Për pretendimet për disa tendera gjatë kësaj situate, duhet të flasin institucionet dhe prokuroria”, tha Meta.

Kreu i shtetit ripërsëriti se në detyrën e tij është udhëhequr nga përmbushja e detyrimeve kushtetuese dhe nuk ka tentuar asnjëherë të hyjë në kompetencat e institucioneve të tjera.

“Unë kam qenë gjithmonë për bashkëpunim. E kam bërë në raport me Kuvendin dhe qeverinë. Nëse ka pasur debate, ato nuk kanë qenë për shkak se presidenti ka dashur të hyjë në kompetencat e institucioneve të tjera. Institucioni i presidentit është udhëhequr nga përmbushja e detyrimeve kushtetuese”, theksoi Meta.