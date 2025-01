Në Partinë Demokratike kanë nisur akuzat për manipulim zgjedhjesh në degën nr.2 në Tiranë. Deputeti demokrat, Kreshnik Çollaku i ftuar në Report Tv thotë se në politikën shqiptare është ende e vështirë të instalohet kultura që humbësi është po aq u i rëndësishëm sa fituesi. Sipas tij, akuza të tilla ndodhin pasi refuzohet të pranohet humbja.

“Është traditë jo shumë për t’u lavdëruar apo krenuar kjo. Një parti që është e hapur dhe demokratët e kanë këtë liri të thonë çfarë mendojnë duke qenë se është e vështirë të instalohet kultura që humbësi është po aq i rëndësishëm sa fituesi, sepse vlerën dhe ngjyrën e vërtetë të një procesi e bën kur humbësi e pranon rezultatin dhe përshëndet fituesin. Akti më i bukur i çdo procesi zgjedhor është që humbësi del dhe rreshtohet në krah të fituesit. Kjo kulturë vonon të instalohet dhe hera herës, siç është rasti i degës 2, kemi fenomene të tilla ku refuzohet humbja”, thotë Çollaku në Report Tv.

Në emisionin ‘Sot Live në Shqipëri’ me gazetarin Nertil Agalliu, Çollaku thotë se elementë të tillë ngrenë shqetësim edhe për procesin e primaareve, që në fakt ende nuk ka një datë se kur mund të zhvillohen.

“Procesi i primareve është një proces i vlefshëm në vetvete, është një proces që demokratizon partitë, fisnikëron partitë, dhe i jep fuqinë e vendimmarrjes gjithë segmenteve të partisë. Në parim, nuk ka asgjë për t’u kritikuar. Kur flasim për primaret, imagjinojmë primaret amerikane, ku një vit e gjysmë para, kandidatët rreshtohen, prezantojnë platforma, debatojnë, njëri fiton dhe të tjerët e përshëndesin. Sfida është që primaret apo zgjedhjet brenda partisë, po, por duhet instaluar edhe kultura e pranimit dhe respektimit të të gjithëve.

Elementë të tillë ngrenë shqetësimin e mbarëvajtjes si gjithëpërfshirja, garancitë dhe proceset e plota që nga A deri te ZH. Nëse kjo ndodh nuk ka asgjë të keqe që primaret të zhvillohen, por në situata krize apo emergjence është për tu analizuar nëse dëmtojnë apo fuqizojnë formacionin politik”, vijon Çollaku.

Deputeti demokrat është kundër futjes së Partisë së Lirisë dhe Ilir Metës në listat e sigurta të PD, pasi thotë ideologjikisht përfaqësojnë të majtën. Ai thekson se nuk mund të mbesin jashtë koalicionit parti të tjerë opozitare të djathta.

“Meta është i arrestuar, i arrestuar në mënyrë vulgare të paligjshme, kam patur rastin të punoj, s’kam problematikë personale. Ideja e futjes së të gjithëve në një listë do funksiononte nëse do futej i gjithë spektri në një listë. Është e pasens kur parti ideologjikisht të majta të gjejnë më vend në një listë të PD. Nëse do kishte unifikim total, do kishte sens. Nëse opozita shkon e copëtuar, nga pikëpamja elektorale kam një lloj skepticizmi. Është një parti e majtë që kemi disa dallime që na ndajnë, ideologjike, nuk e di sa e frytshme do ishte nga pikëpamje elektorale.

Nga pikëpamja politike e kuptoj, nga pikëpamje njerëzor po ashtu e kuptoj, solidaritet njerëzor, por nga pikëpamja elektorale kamë skepticizmin tim. Ky është mendimi im, kush e ka në dorë dhe kush e drejton do ta vlerësojnë. Nuk kam problem nëse vjen PL brenda, por s’do doja të shihja segmente të djathta që ngelen jashtë frontit të PD”, thotë deputeti demokrat.

Çollaku thekson se vetëm të bashkuar mund të luftojnë përballë kryeministrit Rama në zgjedhjet e 11 majit.

“Unë insistoj në bashkimin e PD dhe demokratëve, e mendoj të vetmen rrugë që mund të sjellë sukses ne dhe kur e sjell për PD e sjell për gjithë opozitën. Bashkimi dhe vetëm bashkimi është garancia e PD drejt fitores. Lufta brenda llojit është një gosti për Edi Ramën. Ne nuk mund të humbasim energji, asnjë sekondë kohë, për të zhvilluar beteja kundër njëri-tjetrit, me gjykimi paragjykime secila palë në të drejtën e vet. E rrezikshme sot të vazhdojmë rivalitetin e luftës brenda llojit, do ishte gosti e pamerituar për Ramën. Një PD që shkon në konflikt, e përçarë, me dy- tre subjekte të ndryshme që do dëmtojnë njëra-tjetrën, është goditje për Ramën. Duhet të tejkalojmë veten për të kuptuar se e keqja e madhe është Edi Rama”, tha ai.