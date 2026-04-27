Vetëm pak orë pas seancës së parë të gjyqit në themel, ish-presidenti Ilir Meta ka dhënë një intervistë telefonike nga paraburgimi për emisionin “Breaking” në Top News me Dafina Hysën.
Meta theksoi se i është mohuar e drejta e fjalës, ndërsa tha se ende nuk është njohur me vendimin e zbardhur.
“Kjo është përmbysje e praktikave demokratike. Tani e ka detyrim se Konventa Europiane prevalon mbi Kushtetutën. Përshembull, po bëhet viti dhe mua s’më është dhënë vendimi i zbardhur.
Ju keni rekomandimet e avokatit të popullit. Kolegët kanë bërë kërkesa dhe drejtoria e burgjeve nuk i lejon. I dënuari përjetë në Australi ka dhënë intervistë televizive. Të gjithë nga kafazi kanë folur. Të drejtën ta jep kushtetuta. Komitetit të Helsinkit i kishin thënë se bëja ajrosje dy herë në ditë”, tha Meta.
Por pas kësaj deklarate, telefonata e Metës u ndërpre.
