Kryeministri Edi Rama tha mbrëmjen e së enjtes se Presidenti Ilir Meta u ndëshkua në mënyrë spektakolare nga shqiptarët.

I pyetur për bashkëpunimin e mundshëm me LSI, ai përsëriti se ftesa vlen vetëm për Partinë Demokratike dhe asnjë parti tjetër.

“Ilir Meta u dnëshkua në mënyrë spektakolare nga shqiptarët. As PD nuk u ndëshkua, shihni rezultatin. Ilir Meta po. Ai e ka stresuar dhe e ka turpëruar popullin kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht. Ai është përdhunues i zgjedhjeve. Parlamenti do e hetojë dhe do konsiderojë shkarkimin” – tha Rama.