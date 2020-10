Nga Mero Baze

Ilir Meta i ka vënë të gjithë aleatët e vet në siklet.

Së pari ka vënë në siklet institucionin e Presidencës, i cili duket se ka humbur edhe qetësinë edhe dashurinë, që ishin maska fallco e dikurshme e Ilir Metës.

Degradimi i fjalorit të Presidencës ndaj gazetarëve kritikë me të, është më ekstremi në tridhjetë vjet demokraci.

Sali Berisha që ka “fituar” çmimin “10 armiqtë e lirisë së shtypit në botë”, ka bërë veprime represive ndaj gazetarëve, por këtë gjuhë nuk e ka përdour kurrë. Ai zakonisht nxirrte badigardët të rrihnin Nikoll Lesin, i burgoste Frangajn e Lekën, u digjte redaksi e makina çfarë t’i dilte para, vendoste gjoba dhe shkatërronte biznese, por publikisht përmbahej në gjuhën e urrejtjes ndaj gazetarëve.

Ndërsa Ilir Meta ka punësuar një “qen gjahu” në Presidencë, i cili ka nisur shan me çfarë përmban libri familjes çdo gazetar që i thellon kërkimet mbi skandalet e Presidentit për dhënie shtetësie.

Kjo natyrisht nuk shqetëson gazetarët që sulmohen. Ata në fund të fundit, ja kanë arritur qëllimit të tyre, për të dëshmuar para publikut se çfarë Presidenti kemi, një njeri ordiner, trafikant pasaportash, dhe mbi të gjitha një President që perceptohet si një pacient i arratisur nga klinika 5.

Për një gazetar kritik, është nder të katandisë në këtë gjendje, objektin e sulmit të tij. Problem është për shtetin shqiptar që e ka formalisht në krye.

Së dyti ka vënë në siklet gjithë enturazhin e gazetarëve dhe OJQ që ka në bordero. Merreni me mend që ata kanë një javë që ankohen pse Edi Rama u çua në këmbë nga karrigia në emisionin “Opinion” duke e konsideruar këtë gjest aktoresk, si një “vënie në rrezik e jetëve të gazetarëve” në studio, ndërsa heshtin dhe nuk thonë dot asnjë fjalë jo më për kolegët e tyre që shan me nënë e motër çdo ditë Ilir Meta me BibiBlushin e tij, por nuk guxojnë as të botojnë asnjë rresht nga skandali flagrant i Ilir Metës me trafikun e pasaportave.

Dhe natyrisht që ky është siklet i madh, por shpresoj t’ia rrisin çmimin e shërbimit. Eshtë siklet të jesh në llogore me një trafikant pasaportash që bën çdo ditë shenjën e “shqiponjës” në facebook për t’u dukur patriot, ndërkohë që shet çdo do ditë nga një pasportë me shqiponjë në kapak. Ka nxjerrë 871 pasaporta me procedurë të veçantë që i bie afërsisht nga një në ditë që kur është bërë President.

Kjo i ka bërë të ulin kokën, të mbyllin sytë dhe veshët dhe të “thyejnë” lapsin të gjithë gazetarët dhe OJQ-të fallco të shtypit që përpiqen të ngrejnë kauza fallco për lirinë e shtypit për nevoja politike të Ilir Metës dhe heshtin para skandaleve të Ilir Metës dhe sjelljeve të tij primitive me shtypin.

Së treti Ilir Meta ka vënë në siklet drejtësinë e re, sidomos SPAK-un. Së paku tani që flasim dhe faktet janë kokëforta, dikush nga Prokuroria Speciale duhet të paraqitej në arkivën e Presidencës të sekuestronte dosjet për hetim. Kjo nuk ka lidhje me imunitetin e Presidentit por me seriozitetin e shtetit shqiptar. Të vënë në siklet nga një njeri agresiv dhe hakmarrës, duket që integriteti i prokurorëve të rinj, është një riciklim i përulësisë së tyre të vjetër me zyrtarët e lartë.

Kur Ilir Meta shan e fyen gazetarët dhe i kërcënon se do t’i tmerrojë, prokurorët me sa duket e marrin si sinjal dhe për ta dhe ndryshe nga gazetarët, tremben dhe bëjnë sikur nuk shikojnë çfarë janë ato që botohen.

Por mbi të gjitha Ilir Meta ka vënë në siklet opozitën. Diabolizmi i Edi Ramës që tenton ta fryjë Ilir Metën si liderin kryesor të opozitës, dhe që e nxit atë ta ketë si palë të vetën në këtë betejë, ka futur në një spirale heshtjeje opozitën më të madhe në vend, e cila as e zbon dot e as e mban dot, peshën e problemeve që i sjell Ilir Meta.

Ata në një anë duan të tregojnë se janë gati për pushtet, se po ndryshojnë dhe po përtërihen dhe nga ana tjetër, duhet të durojnë si komandant të tyre Ilir Metën, të kapur sërish me ‘presh në duar’, duke pajisur trafikantë dhe njerëz të dyshimtë nga gjithë bota me pasaporta jashtë çdo kriteri ligjor dhe që përbëjnë rrezik për Sigurinë Kombëtare.

Më thjeshtë akoma, Ilir Meta i ka dhënë opozitës, imazhin e një bande hajdutësh që kërkon të rikthehet në pushtet. Dhe ky është sikleti më i madh.

Të vetmit që nuk ka vënë në siklet Ilir Meta jemi ne, gazetarët që po i nxjerrim skandalet e tij në shtyp dhe qeverinë e cila ndjehet komode të ketë alternativë të saj një figurinë si ky.

Ndaj nevoja për t’i treguar vendin Ilir Metës, nuk është nevojë e qeverisë. Qeveria e ka atë vetëm detyrim moral. Por nga ana tjetër, Qeveria e do Ilir Metën kështu siç është në imazhin e tij, hajdut, të korruptuar, të çmendur, dhe banal.

Probemi është i opozitës që të gjitha këto kusure janë faturë për të.

Ta gëzojnë dhe shpresoj të vazhdojnë ta mbrojnë, dhe t’i dalin zot. Eshtë një nder që na bëhet të gjithëve. Sidomos shqiptarëve që mund të kenë ndonjë iluzion se kush po kërkon të vijë në pushtet.