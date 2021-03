Në prag të zgjedhjeve të 25 prillit, kryeministri Edi Rama ka sulmuar opozitën. Gjatë aktivitetit “Rruga drejt 25 prillit, drejtësia që duam” Rama tha se kërkon një mandat të tretë për të vazhduar punët që ende nuk i ka përfunduar.

Ai tha se në 25 prill do të vendoset fati i drejtësisë për një kohë të gjatë, duke iu referuar këtu sulmeve që ka bërë presidenti Ilir Meta në drejtim të kësaj reforme.

“Zgjedhës të çfarë do kahu diskutojnë çdo ditë për zgjedhjen që duhet të bëni në 25 prillin që po afron.

A duhet të më jepni mua dhe PS një mandat të tretë, apo duhet të rimerrni në drejtimin e vendit ata që kanë qenë me vite aty deri para 42 muajsh. Ky që vjen është mandati i tretë për mua dhe mandati i pestë për Saliun, Lulin dhe PD. Pa harruar se është edhe mandati i 5 për Ilirin dhe Monikën, herë më PS dhe herë me PD, prapë me PS dhe prapë me PD. Gjithnjë me të njëjtin avaz dhe të njëjtin fund. Sa herë fitojnë ata Shqipëria humb.

Shqipëria sot është shumë më e mirë se dje,. Por nuk është ajo që ju doni dhe nuk është ende as ajo që unë dua, prandaj ju kërkoj mandatin e tretë, sepse po të ndihesha i kënaqure do të ndalesha këtu”, tha Rama.

g.kosovari