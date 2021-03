Drejtuesi politik i qarkut të Shkodrës për PS-në, Ilir Beqaj në një intervistë për emisionin “Front Line” ka deklaruar se PS-ja do marrë mbi 72 mandate në këto zgjedhje.

Beqaj madje shprehet më tej se nuk ka nevojë që të bashkëpunojë as me PSD-në e Tom Doshit në këto zgjedhje.

“Skuadra e qeverisë është rinovuar dhe ndryshuar, disa herë. Ne do i përmbahemi detyrimit ligjor, si PS. Zgjedhjet do jenë të rregullta, ashtu siç është parashikuar në legjislacionin shqiptar.

Është çështje që merr shumë vëmendje, sepse ata që shkelin dekriminalizimin, mbajnë përgjegjësi ligjore. Personi mban përgjegjësi për vetë-deklarim.

Duhet të ketë zbatim të ligjit, çështja është e qartë. Prokuroria e kishte të pamundur që të ndërmerrte punën, për të zbatuar dekriminalizimin.

Partitë do të hyjnë me 140 kandidatë, madje më shumë se kaq. Së paku 2500 kontrolle, Prokuroria nuk i bënte dot, për shkak se duhej informacion edhe nga jashtë shtetit.

Ne nuk kemi nevojë që të bashkëpunojmë me PSD-në. Ne do marrim shumicën e vendeve në parlament vetëm si PS. Ne luftojmë për vota të Partisë Socialiste. PS do ketë më shumë se 72 mandate”- tha Beqaj.