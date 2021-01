Nga Ilir Beqaj

Në tetor 2020, në një takim në Pukë me disa burra përfitues të pensionit të parakohshëm si ish punonjës të nëntokës, u njoha me një shqetësim të tyre. Vijonte t’u mbahej nga kësti mujor i pensionit një shumë për të cilën janë shpallur debitorë prej vitesh.

Në vitin 2000, është miratuar një ligj që i jepte mundësinë punonjësve të nëntokës të përfitonin një trajtim financiar mujor meqë edhe pse ende në moshë jo pensioni nuk kishin më mundësi të punonin pasi minierat kishin ndaluar aktivitetin ekonomik, me kushtin që të mos kryenin ansjë aktivitet ekonomik, as si të punësuar dhe as si të vetpunësuar. Në ligjin e vitit 2000, nuk u përcaktua mundësia që shuma e trajtimit të veçantë të indeksohej vit pas viti sipas inflacionit si dhe periudha e përfitimit të trajtimit të vecantë të njihej si periudhë pune për efeket të pensionit të pleqërisë.