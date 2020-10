Deputeti i Partisë Socialiste, Ilir Beqaj i është përgjigjur gazetarit Klodjan Tomorrit sa i takon akuzave të këtij të fundit për miratimin e ligjit “Për metrologjinë”, shtimin e kontrolleve dhe tarifave për pompat e karburantit.

Në një postim në Facebook, deputeti Beqaj sqaron të gjitha akuzat dhe pretendimet që ka bërë gazetari Tomorri sa i takon tarifave dhe kontrolleve të pompave. “Projekti i qeverisë flet për “jo më pak se dy herë në vit”. Pra ka vendosur një dysheme, ndërsa kontrolli mund të jetë 2, 3, 4 e me rradhë më shumë herë në vit. Projekti ligji nuk flet fare për tarifa të kontrollit. Tarifat në Republikën e Shqipërisë, sipas legjislacionit përkatës, janë kompetencë e ministrisë përgjegjëse për financat dhe e ministrisë përgjegjëse të fushës që rregullohet (në rastin në fjalë e ministrisë përgjegjëse për metrologjinë)”, shkruan ndër të tjera deputeti Beqaj.

Prej rreth dy javësh, me këmbëngulje, gazetari Klodjan Tomorri vijon të shkruajë të pavërteta lidhur me diskutimet dhe, së fundmi, miratimin e ligjit të ri “Për metrologjinë”.

Para votimit, vetë Ministria e Financave e kundërshtoi amendamentin e propozuar nga Beqja duke deklaruar se është në kundërshtim me rekomandimet e Organizatës Botërore të Metrologjisë, e cila rekomandon vetëm dy kontrolle në vit për instrumentat matës.

Po kështu sipas Ministrisë, masa e propozuar nga deputeti Beqja, qartësisht do të rrisë ndjeshëm kostot që paguajnë qytetarët në çmimin e karburantëve.

Zoti Beqja dhe deputetët e tjerë propozues e justifikuan masën e rritjes së kontrolleve me interesin publik për të mos lejuar abuzimet në tregun e karburanteve. Pas ketyre debateve, ministrja e Financave, bëri kundërpropozimin që meqë deputet kërkojnë shtim të kontrolleve, ajo të bëhet pa tarifë shtesë për qytetarët dhe kostoja të përballohet nga vetë kompania koncesionare.

Por zoti Beqja dhe kolegët e tij iniciatorë që thonin se po mbronin interesin publik nuk pranuan që shtimi i kontrolleve të bëhej pa tarifë shtesë. Përkundrazi, çdo kontroll i pompave nga koncesionari do të tarifohet me 60 euro. Kompanitë që tregtojnë karburant këtë kosto do ja u përcjellin qytetarëve në çmimin e naftës.”