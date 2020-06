Deputeti i opozitës së re, Ralf Gjoni, ka kërkuar edhe njëherë ndryshimin e sistemit zgjedhor dhe hapjen e listave.

Në fjalën e tij nga foltorja e Kuvendit, duke iu referuar emërimeve në gjykata, Këshillit Politik, apo komisionit hetimor për shkarkimin e Presidentit Meta, tha se “gjithçka është lojë”.

Ai u shpreh skeptik edhe sa i përket ndërmjetësimit të ambasadores së SHBA, ndërsa u shpreh: “Iku Lu-ja, do iki dhe Kimi e prapë Qerimi s’do gjejë drejtësi në Shqipëri”.

Sipas Gjonit, ndryshimi i sistemit të drejtësisë në vend, nuk mund të bëhet nëse nuk ndryshon sistemi politik.

Pjesë nga fjala e Gjonit:

Jam dakord që Këshilli Lartë Gjyqësor duhet të bëjë më shumë për plotësimin e vakancave në Gj. E Lartë, për hapur proceduar për Gj.K. Kjo është një lojë akrobacie, çdo gjë që po ndodh, duke filluar nga emërimet në Gjykata, te Këshilli Politik, tek komisioni hetimor për shkarkimin e Ilir Metës nga Presidenca. Lojë Absolutisht, ku është shkarkimi i z. Meta, z. Manja, do e shkarkoni këtë vit. E mbani mend kur dy ambasador putheshin atje lart në mënyrë të turpshme? Iku Luja, erdhi Kimi, do iki Kimi dhe prap Qerimi nuk do ketë drejtësi në Shqipëri. Ku është shitemi i Drejtësisë sot?

Ku është Gjykata Kushtetuese, Gjykata e Lartë. Ndërkohe ambasadorja e SHBA shkon tek Kolegji i Apelimit dhe bën thirrje që t’i jepen fund lojërave politike. Dakord jam dhe unë, po kush po luan? PS, PD, LSI, apo të terja bashkë në krevat. Po luan Balla që nxit ndryshime Kushtetuese me emra deputetësh që nuk kanë folur asnjëherë, e duke mos propozuar listat e hapura e ndryshimin e sistemit zgjedhor. Komisionit të Posaçëm të Reformës Zgjedhore i mbaron afati javën e ardhshme.

Ça do bëhet me këtë komison, nuk po shoh asnjë kërkesë për ta rinovuar. Një Komision ku bëhen vetëm akrobaci, që për mua nuk ka më vlerë, pro ku do shkojmë? Me mënyrën si po shkojnë gjërat po vijmë në fund të legjislaturës e nuk po trajtojmë një propozim zyrtar për ndryshimin e sistemit. Hapini mo listat, ku i keni?

Hajde ta votojmë sot. Unë nuk bëhem pjesë e asnjë loje, demokracia kërkon transparencë dhe procedura dhe ju kërkoj t’i jepni drejtim propozimeve tona zyrtare në Kuvend për të parë se ku qëndron çdo deputet për ndryshimin apo jo të sistemim zgjedhor. Mjaft me lojëra në kurriz të sistemit politik. Nuk mund të ketë ndryshim të sistemit të drejtësisë në qoftë se nuk reformohet sistemi politik i cili fillon me sistemin zgjedhor.

g.kosovari