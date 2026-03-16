Raffaella Carrà, ikona e muzikës dhe televizionit italian, kishte një jetë private shumë të rezervuar dhe pak dihej për marrëdhëniet e saj personale.
Sipas dokumenteve gjyqësore të Gjykatës së Romës të datës 6 shkurt, ajo kishte birësuar Gian Luca Pelloni Bulzoni, i cili tani është trashëgimtari i vetëm i pasurisë, të drejtave të imazhit dhe autorësisë së veprave të saj.
Gian Luca Pelloni Bulzoni ka lindur në Ferrara në vitin 1964 dhe jeton në Romë, ku është pronar dhe drejtor i “Arcoiris Edizioni Musicali”. Ai kishte qenë sekretari personal dhe menaxheri i këngëtares Carrà dhe ishte një nga personat më të afërt dhe të dashur për të, së bashku me disa të tjerë. Marrëdhënia e tyre duket se ka qenë jashtëzakonisht speciale, çka shpjegon vendimin e artistes për ta birësuar atë.
Fondacioni Raffaella Carrà konfirmoi lajmin, duke shpjeguar se qëllimi i këtij birësimi ishte për të vazhduar aktivitetet dhe iniciativat bamirëse të artistes. Gian Luca Pelloni Bulzoni ka themeluar tashmë fondacionin në emër të Carrà dhe angazhohet në projekte solidariteti dhe në organizimin e eventeve kulturore dhe muzikore në nder të artistes.
Lajmi doli në dritë rastësisht gjatë një vendimi gjyqësor me një kompani spanjolle për pjesën muzikore “Ballo Ballo”. Pelloni Bulzoni kishte kërkuar ndalimin e shfaqjes, distribuimit dhe promovimit të musikalit për mungesën e pëlqimit të tij si trashëgimtar i Carrà.
Në dokumentin e gjykatës thuhet se ai është djali i birësuar dhe trashëgimtari i vetëm ligjor i artistes së njohur dhe se është pronar i të drejtave mbi imazhin, zërin, emrin dhe të dhënat personale të Carrà, si dhe i të drejtave morale dhe të përdorimit të veprave të saj.
Gjykatësi Laura Centofanti nuk pranoi kërkesën për ndalimin e shfaqjes, pasi 36 shfaqjet e musikalit tashmë ishin zhvilluar dhe nuk ka të tjera të planifikuara. Për çdo kërkesë kompensimi, Pelloni Bulzoni do të duhet të ndjekë procesin. Një tjetër shqetësim i tij ishte fakti që gjatë shfaqjeve bileta shoqërohej me patatina dhe Coca-Cola, çka ai e konsideronte si ofendim ndaj kujtimit të nënës së tij.
Nga dokumentet rezulton gjithashtu se Pelloni Bulzoni kishte dijeni dhe kishte nënshkruar disa marrëveshje për turin e muzikalit pas filmit. Çështjet e mbetura do të shqyrtohen në procesin e ardhshëm.
Raffaella Carrà nuk kishte fëmijë të tjerë, por kishte dy mbesa, Matteo dhe Federica Pelloni, fëmijë të vëllait të saj, i cili vdiq në moshën 56-vjeçare. Ka të ngjarë që marrëveshja mes tyre të jenë bërë gjatë kohës kur artistja jetonte, për të siguruar mirëqenien e familjes.
