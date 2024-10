Interviste me Zef Mazi, ish-kryenegociator me Bashkimin Evropian dhe ish-ambasador

Pyetje: Lidhur me cështjen e Kosovës, Lajcaku është larguar, caktuar në një detyrë tjetër. Sa kohë mund të mbesë bosh ai post?

Përgjigje: Komisioni i ri Evropian do të dalë në Parlamentin Evropain nga 4-12 nëntor 2024. Nuk mund të them nëse posti mund mbyllet ditët e fundit të Borrelit në zyre dhe me firmën e tij, apo mund të presë deri në nëntor, kur Kaja Kallas të ketë marrë zyrtarisht detyrën e re, si Shefe e Politikës të Jashtme të BE-së.

Kujtoj kohën kur emëruan Lajcak-un perfaqësues, ndërmjetësues në drejtimin e bisedimeve Prishtine-Beograd. Kosovarëve u thuhej pothuaj nga të gjithe se ata duhet të flisnin me gjermanët, sepse ata e paskeshin kërkuar, ata e paskeshin kanë propozuar, dhe se amerikanët ishin dakord. Dhe, si përfundim, e bënë. Kështu u bë pasi u mor mendimi, ose aprovimi, edhe i udhëheqjes të Kosoves, apo u vepruan pa i pyetur atafare, këtë nuk mundet t’a dij! Ndoshta tani kanë ardhur disi në qartësi mendimi se kështu nuk ecet më tej, dhe nuk do sjellin njerëz të ngatërruar, si Lajcaku.

Une di atë që kam përsëritur disa herë, edhe publikisht në media, se si Lajcak, ashtu edhe Borrel, kanë konflikt të hapur interesi me cështjen e Kosovës. Të dy vendet nga vijnë Lajcak dhe Borrel nuk e njohin Kosovë, dhe nuk dihet nëse dhe kur mund ta njohin. Të dy ata individë kanë qenë ministra të jashtëm të vendeve të tyre dhe i kanë dhënë instruksion trupit të tyre diplomatik të mos lëvizet nga ndjekja e linjës të mosnjohjes.

Jam i mendimit se nëse përsëri ndodh si ka ndodhur më parë, dhe Qeveria e Kosovës nuk e luan fort topin me ta, ajo thjesht jeton në botën e ëndërrave! Ndaj Kosovës nuk përjashtohet se do luhet e njejta lojë përsëri!! I takon udhëheqësisë, qeverisë, të bëjë atë që është me e mira për Kosovës, në interes të saj, me një mendim të mirëinformuar, të mirëkonsideruar, të miratuar, dhe t’u thotë hapur – Kosova nuk e pranon dhe nuk ulet në tryezë me këtë individ. Le te mendohet për dikë tjeter, dhe jemi të gatshëm, të hapur të bisedojmë.

Druhem dhe nuk përjashtoj që në këtë ekuacion të fusin në lojë „internacionalizmin“ e Shqipërisë, që të përshëndesë caktimin e individit, pavarësisht mendimit të Kosovës, duke sinjalizuar kështu se për Shqipërinë është “fakt i kryer“ dhe, për rrjedhojë, Kosova duhet ta pranojë.

Pyetje: Keni dicka më konkretisht, nëse mundeni?

Përgjigje: Kam dijeni se Bislimi, Zëvëndës-Kryeminster i Kosovës, është takuar me ambasadorin finlandez, dhe se finlandezi Pekka Haavisto mund te jete pasuesi i Lajcak-ut. Kandidat tjetër i mundshem flitet të jetë danezi Peter Sorensen. Kandidatura e ish Presidentit dhe ish Kryeministurit të Slovenisë, Borut Pahor, një personalitet i fortë, i mirë, njohës i thellë, nga afër i Ballkanit dhe ngërthimeve Kosove-Serbi, kuptoj se ka rënë si variant. Hamendësoj se Kosova do të preferonte kandidatin finlandez. Ai vend është disi larg ndikimeve dhe shoh një vazhdimësi, është nga vendi i Ahtisarit. Serbët kanë lobuar tepër fort që të mos bëhet përzgjedhja e finlandezit. Shpresoj se Shefja e re Politikes të Jashtme e BE-së, Kaja Kallas, që zevendeson Borrel, të mos luhatet nga lobimet.