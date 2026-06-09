Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, mbajti një fjalim me tone dramatike në konferencën e Partisë Popullore Europiane (EPP) në Sarajevë, duke e përshkruar Shqipërinë si një vend që ndodhet në sallën e urgjencës dhe në një krizë të thellë politike, institucionale dhe shoqërore.
Një koment i ashpër i një qytetareje në rrjetet sociale në këtë fjalim të Berishës ka sjellë reagimin e menjëhershëm të kreut të Partisë Demokratike, i cili ka vendosur t’i përgjigjet publikisht autores së mesazhit. Qytetarja komentoi: “Ik o pis. Po turp nuk ke”. Komenti nuk ka kaluar pa përgjigje nga ish-kryeministri, i cili i është drejtuar komentueses me fjalët: “Në rast se jeni grua apo vajzë gjuha e të përdalurës të turpëron madje edhe familjen në rast se ke!”.
Shkëmbimi i mesazheve ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve, pasi rrallëherë Berisha është parë të përfshihet personalisht në replika me komentuesit në rrjetet sociale.
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